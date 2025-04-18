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16:39, 18 апреля 2025Моя страна

В семье редких красных волков в российском зоопарке родились шесть детенышей

В семье редких красных волков в Ярославском зоопарке произошло пополнение
Алина Черненко

В семье редких красных волков в Ярославском зоопарке произошло пополнение — там родились шесть детенышей. Потомство охраняемого вида животных попало на видео, оно опубликовано на странице учреждения «ВКонтакте».

На размещенных в сети кадрах новые члены семьи краснокнижных красных волков с любопытством исследуют свое жилище. Затем сотрудники зоопарка взвешивают волчат и причесывают их шерстку.

«Щенки активно растут и развиваются: сейчас они уже весят примерно по два килограмма каждый. Любопытство толкает малышей покидать уютный домик и исследовать огромный уличный вольер», — говорится в публикации.

Ранее обитательницы крымского сафари-парка «Тайган», маленькие медведицы Топа и Кнопа, сходили в спа и сделали ноготочки. Во время процедур они расслаблялись и пили молоко.

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