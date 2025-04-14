Медвежата сходили в спа и сделали ноготочки в российском зоопарке

Юные медвежата Топа и Кнопа сходили в спа и сделали ноготочки в парке «Тайган»

Маленькие медведицы Топа и Кнопа, обитательницы крымского сафари-парка «Тайган», сходили в спа, сделали ноготочки и попали на видео. Запись публикует российский зоопарк в своем Telegram.

На видео показано, как специалисты подходят к большому вольеру, где находятся Топа и Кнопа. Взяв их на колени, работники зоопарка начали осторожно подстригать их когти специальными ножницами.

В это же время медвежата спокойно расслаблялись и пили молоко из соски. На спа-процедуру, насколько видно, юные медведицы даже не отвлеклись.

Ранее на видео запечатлели медведей-гаишников, которые остановили водителя и проверили его на наличие сладкой взятки. Неожиданная встреча с дикими животными произошла на Урале.

Незадолго до этого также гималайская медведица «потанцевала» с медвежатами и неожиданно попала в фотоловушку. Запись была сделана в Приморье.