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20:10, 14 апреля 2025Моя страна

Медвежата сходили в спа и сделали ноготочки в российском зоопарке

Юные медвежата Топа и Кнопа сходили в спа и сделали ноготочки в парке «Тайган»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Доктор Василий-Крымский Айболит. / YouTube

Маленькие медведицы Топа и Кнопа, обитательницы крымского сафари-парка «Тайган», сходили в спа, сделали ноготочки и попали на видео. Запись публикует российский зоопарк в своем Telegram.

На видео показано, как специалисты подходят к большому вольеру, где находятся Топа и Кнопа. Взяв их на колени, работники зоопарка начали осторожно подстригать их когти специальными ножницами.

В это же время медвежата спокойно расслаблялись и пили молоко из соски. На спа-процедуру, насколько видно, юные медведицы даже не отвлеклись.

Ранее на видео запечатлели медведей-гаишников, которые остановили водителя и проверили его на наличие сладкой взятки. Неожиданная встреча с дикими животными произошла на Урале.

Незадолго до этого также гималайская медведица «потанцевала» с медвежатами и неожиданно попала в фотоловушку. Запись была сделана в Приморье.

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