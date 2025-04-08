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12:24, 9 апреля 2025Моя страна

Медведица с медвежатами попала в объектив фотоловушки в Приморье

Гималайские медведи попали в объектив фотоловушки в заповеднике в Приморье
Мария Борисова
Мария Борисова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: PhotocechCZ / Shutterstock / Fotodom

Гималайская медведица с двумя медвежатами попала в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Снимки публикует дирекция организации в Telegram-канале.

«На кадрах медвежата будто танцуют, но на самом деле они осматриваются и, не отходя от мамы, осторожничают», — рассказали авторы публикации.

Отмечается, что новые особи гималайских медведей появляются на свет в январе-феврале и весят всего 300-400 граммов. Они растут медленно, поэтому даже в возрасте месяца остаются беспомощными.

Половой зрелости «лунные» медведи достигают в три года, а общая продолжительность их жизни составляет около 25 лет.

Ранее в заповеднике Приморья сняли на видео енотовидную собаку. Она оставляла метку на дереве, которое у лесных жителей является своеобразным «телефоном».

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