Дикий зверь попал на видео в российском заповеднике во время «разговора по телефону»

Енотовидная собака попала на видео в заповеднике «Земля леопарда»

Енотовидная собака попала на видео в заповеднике «Земля леопарда» во время «разговора по телефону». Ролик публикует дирекция заповедника в Telegram-канале.

На кадрах дикий зверь трется об одиноко стоящее дерево, оставляя на нем свой запах. Авторы публикации уточнили, что бревно служит лесным обитателям «телефоном», с помощью которого они общаются или узнают о присутствии друг друга.

Ранее пресс-служба «Земли леопарда» показала утреннее купание выдры. Животное забралось в ледяную реку, чтобы почистить мех. По словам представителей заповедника, для выдр такие манипуляции в холодной воде — привычная рутина.