Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
10:08, 8 апреля 2025Моя страна

Дикий зверь попал на видео в российском заповеднике во время «разговора по телефону»

Енотовидная собака попала на видео в заповеднике «Земля леопарда»
Мария Борисова
Мария Борисова

Енотовидная собака попала на видео в заповеднике «Земля леопарда» во время «разговора по телефону». Ролик публикует дирекция заповедника в Telegram-канале.

На кадрах дикий зверь трется об одиноко стоящее дерево, оставляя на нем свой запах. Авторы публикации уточнили, что бревно служит лесным обитателям «телефоном», с помощью которого они общаются или узнают о присутствии друг друга.

Ранее пресс-служба «Земли леопарда» показала утреннее купание выдры. Животное забралось в ледяную реку, чтобы почистить мех. По словам представителей заповедника, для выдр такие манипуляции в холодной воде — привычная рутина.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский военкор сообщил о «жесткой борьбе» с ВСУ в Курской области

    Дикий зверь попал на видео в российском заповеднике во время «разговора по телефону»

    Состояние Илона Маска упало ниже 300 миллиардов долларов

    Медведев заявил о наивысшей степени угрозы ядерного конфликта

    В Москве резко вырос объем ультрапремиального жилья

    В Госдуме помогли участнику СВО избавиться от лишающего его денег статуса

    Superjet с российскими двигателями ПД-8 превысил высоту 11 километров

    Медведев оценил возможность ядерного разоружения при прекращении конфликта на Украине

    В России иностранца осудили на десять лет за финансирование террористов

    Один из полицейских скончался после нападения вооруженного мужчины на пост в Чечне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше