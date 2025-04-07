Утреннее купание выдры в ледяной проруби попало на видео

Выдра из заповедника «Земля леопарда» попала на видео во время купания в проруби

Выдра устроила утреннее купание в ледяной проруби и попала на видео. Ролик публикует дирекция заповедника «Земля леопарда».

На кадрах видно, что выдра забралась в покрытую льдом реку, стала умываться и вычесывать мех в холодной воде. Специалисты уточнили, что для млекопитающих такие купания — рутина.

В публикации отмечается, что выдры любят ухаживать за собой и наводить красоту, поэтому мех у них так хорошо выглядит. «Кажется, для полного счастья этой обитательнице "Земли леопарда" не хватает только мочалки», — добавили авторы.

Ранее в этом же заповеднике попал на видео котенок дальневосточного леопарда. Он ждал свою мать с охоты на вершине сопки.