Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:08, 7 апреля 2025Моя страна

Утреннее купание выдры в ледяной проруби попало на видео

Выдра из заповедника «Земля леопарда» попала на видео во время купания в проруби
Мария Борисова
Мария Борисова

Выдра устроила утреннее купание в ледяной проруби и попала на видео. Ролик публикует дирекция заповедника «Земля леопарда».

На кадрах видно, что выдра забралась в покрытую льдом реку, стала умываться и вычесывать мех в холодной воде. Специалисты уточнили, что для млекопитающих такие купания — рутина.

В публикации отмечается, что выдры любят ухаживать за собой и наводить красоту, поэтому мех у них так хорошо выглядит. «Кажется, для полного счастья этой обитательнице "Земли леопарда" не хватает только мочалки», — добавили авторы.

Ранее в этом же заповеднике попал на видео котенок дальневосточного леопарда. Он ждал свою мать с охоты на вершине сопки.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп осудил «бомбардировки» Украины

    Зрителей возмутил сбежавший в США актер в ремейке «Москва слезам не верит»

    Курс рубля к доллару и евро упал

    Подбитый американский танк Abrams на белгородском направлении сняли на видео

    Утреннее купание выдры в ледяной проруби попало на видео

    Остатки гостиницы наемников в Кривом Роге после российского удара сняли на видео

    В Госдуме встревожились из-за наплыва мигрантов в российские хостелы

    В российском регионе нашли способы продолжать пить вопреки запретам

    В России высказались о ситуации в приграничье Курской и Белгородской областей

    Наемника из Грузинского национального легиона осудят за участие в боях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше