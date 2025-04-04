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17:00, 4 апреля 2025Моя страна

Котенок дальневосточного леопарда подождал мать с охоты и попал в кадр

Котенок дальневосточного леопарда попался в фотоловушку, пока ждал мать с охоты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников»

Котенок дальневосточного леопарда подождал мать с охоты и неожиданно попал в фотоловушку. Кадр с ним публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На снимке видно, как пятнистый котенок лежит на вершине дальневосточной горы. За ним открывается вид на сопки, полностью покрытые лесом.

«Пока мама охотится, он терпеливо ждет», — предположили специалисты заповедника. Также они сочли, что дальневосточному леопарду всего несколько месяцев. При этом, по их словам, котенок «уже учится быть сильным».

Ранее был замечен еще один котенок дальневосточного леопарда. Он взгрустнул, пока ждал возвращения своей матери. Тогда специалисты заповедника пояснили, что самки дальневосточного леопарда — заботливые матери: они сопровождают детенышей первые полтора года их жизни.

Незадолго до этого на видео попал неожиданный и милый чих редчайшего леопарда. В тот момент дикая пятнистая кошка шла по опавшей листве и что-то внимательно вынюхивала. Затем раздался быстрый чих.

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