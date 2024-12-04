Котенок леопарда загрустил и попал на фото

Грустный котенок леопарда попал в объектив фотоловушки в нацпарке

Котенок дальневосточного леопарда загрустил, пока ждал маму, и попал в объектив фотоловушки. Кадры опубликовала в своем Telegram-канале дирекция заповедников «Земля леопарда».

«Когда мама пришла из магазина и не принесла ничего сладенького. Мы, кажется, понимаем грусть дальневосточного леопарда, сами бы от такого расстроились», — пошутили сотрудники нацпарка.

По словам специалистов, в действительности котенок ждет маму, которая вернется с охоты с добычей. По их словам, самки дальневосточного леопарда — заботливые матери. Они сопровождают детенышей на протяжении первых полутора лет их жизни.

Ранее неожиданный и милый чих редчайшего леопарда попал на видео. На кадрах заметно, как дикая пятнистая кошка идет по опавшей листве и что-то внимательно вынюхивает.