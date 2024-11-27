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13:40, 27 ноября 2024Моя страна

Мило чихающий редчайший леопард попал на видео в России

В России показали на видео мило чихающего редчайшего леопарда
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Неожиданный и милый чих редчайшего леопарда попал на видео в России. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На видео заметно, как дикая пятнистая кошка идет по опавшей листве и что-то внимательно вынюхивает. Затем раздается быстрый чих. «А все из-за того, что без шапки ходишь…» — в шутку подписан пост в канале.

В заповеднике пояснили, что, возможно, дело в запахе. «А может, во всем виновата осень: листик пощекотал нос», — заявили специалисты.

Ранее на видео запечатлели чихающего снежного барса. Ирбис по кличке Опер делал на холмах поскребы задними лапами. После этого произошел тот самый громкий чих.

Тем временем самый улыбчивый леопард удачно показался людям в заповеднике. Он вышел к сотруднику национального парка «Земля леопарда» Антону Ганзевичу. Россиянин не растерялся и снял эту встречу с Leo 191M на видео.

Летом было замечено и самое эмоциональное «свидание» дальневосточных леопардов. Помимо этого, еще один леопард по кличке Лорд устроил «нежности с землей» и удачно попал в кадр — Leo 10M проявил особое поведение, показав свои акробатические способности.

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