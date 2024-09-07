В Приморье запечатлели самое эмоциональное «свидание» леопардов

В Приморье запечатлели самое эмоциональное «свидание» дальневосточных леопардов

В Приморье фотоловушка сняла самое эмоциональное «свидание» дальневосточных леопардов. Соответствующие снимки появились в Telegram-канале нацпарка «Земля леопарда».

Сотрудники природного комплекса поделились снимками, на которых запечатлена самка под номером Leo 267F. На размещенных кадрах, видно, как она рада встрече с самцом.

По словам ученых, чаще всего хищница попадает в объективы фотокамер в период цветения рододендрона. Кроме того, специалисты нацпарка надеется, что Leo 267F скоро обзаведется потомством.

Ранее сотрудники Бузулукского бора, расположенном в Оренбургской области, запечатлели хозяйственные хлопоты семьи барсуков. По предположениям ученых, самец и самка были заняты обустройством собственного жилища, поскольку в августе данные животные начинают вести самостоятельную жизнь.