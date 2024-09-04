В российском заповеднике запечатлели хозяйственные хлопоты семьи барсуков

В Оренбургской области запечатлели хозяйственные хлопоты семьи барсуков

Сотрудники Бузулукского бора, расположенном в Оренбургской области, запечатлели хозяйственные хлопоты семьи барсуков. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале российского заповедника.

В объектив камеры попала пара барсуков. По предположениям ученых, самец и самка заняты обустройством собственного жилища. При этом авторы поста отметили, что животные нашли новый дом недалеко от своих родителей, поскольку они предпочитают поколениями селиться в одной и той же местности.

«В августе новое поколение барсуков начинает вести самостоятельную жизнь, и, скорее всего, одна из таких молодых семей и попалась в поле зрения одной из установленных в Бузулукском бору фотоловушек», — рассказали сотрудники нацпарка.

Ранее в Приморье засняли «свидание» редких дальневосточных леопардов. На видео попали самец Leo 285M и самка Leo 142F. Камера зафиксировала их новое «свидание» в тоннеле под автотрассой на границе национального парка «Земля леопарда».