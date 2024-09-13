Самый улыбчивый леопард удачно показался людям в России

Самый улыбчивый дальневосточный леопард Leo 191M удачно попал на видео

К сотруднику национального парка «Земля леопарда» Антону Ганзевичу неожиданно вышла большая дикая пятнистая кошка. Россиянин не растерялся и снял эту встречу на видео, его публикует дирекция заповедников в своем Telegram-канале.

Как утверждается, на кадрах запечатлен Leo 191M — «самый улыбчивый дальневосточный леопард». В прошлом он прославился в сети милым видео-селфи, пояснили специалисты.

В этот раз любопытный леопард внимательно наблюдал за действиями человека, пока тот ставил фотоловушку. Leo 191M находился на безопасном расстоянии от россиянина. Он подходил ближе, ложился под ветками и смотрел за происходящим. Потом дикая кошка медленно пошла дальше по своим делам. Уточняется, что все это время Leo 191M вел себя спокойно и миролюбиво.

В феврале дирекция заповедников «Земля леопарда» также показывала фотографию Leo 191M. Он стоял на заснеженной возвышенности на фоне живописных сопок. Тогда же солнце отражало на земле его тень, которая была похожа на льва.

Летом в фотоловушку попало самое эмоциональное «свидание» дальневосточных леопардов. Незадолго до этого еще один леопард по кличке Лорд устроил «нежности с землей» и удачно попал в кадр — Leo 10M проявил особое поведение, показав свои акробатические способности.