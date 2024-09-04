Леопард устроил «нежности с землей» и удачно попал в кадр

Леопард по кличке Лорд устроил «нежности с землей» и удачно попал в кадр

Леопард по кличке Лорд устроил «нежности с землей» и удачно попал в кадр. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На видео запечатлено, как большая дикая кошка лежит на возвышенности — с нее открывается вид на далекие сопки и горы. Леопард несколько раз трется спиной о землю, а мордой — о ближайшую корягу. В это же время он поднимает задние лапы. Затем хищник оглядывается, поднимается и медленно идет дальше.

Утверждается, что дальневосточный леопард Leo 10M проявил особое поведение, показав свои акробатические способности. «Он сначала оставляет на земле поскреб с мочевой меткой, а затем усиливает собственный запах с помощью желез своего тела, устроив на этом же месте нежности с землей», — пояснили специалисты.

Ранее еще один леопард вышел проверить все метки и попал в фотоловушку. «Перед вами дальневосточный леопард с важной миссией — обнюхать каждый сантиметр "Земли леопарда"», — говорится в подписи к видео, на котором запечатлена дикая кошка.

Незадолго до этого также небольшой дальневосточный лесной кот, которого еще называют мини-леопардом, вышел на прогулку в ночи и попал на видео. Маленький хищник шел по возвышенности недалеко от деревьев. На мгновение он залег в траву, а затем поднял голову, засветив свои «габариты».