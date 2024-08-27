Мини-леопард засветил свои «габариты» в ночи и попал на видео

«Земля леопарда» показала на видео лесного кота, засветившего «габариты» в ночи

Небольшой дальневосточный лесной кот, которого еще называют мини-леопардом, вышел на прогулку в ночи и попал на видео. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

В фотоловушку попал момент, когда маленький хищник шел по возвышенности недалеко от деревьев. На мгновение он залег в траву, а затем поднял голову. На видео запечатлено, как он смотрит по сторонам, засветившись перед ночной камерой.

«У красавца кота много сходств с дальневосточным леопардом», — отметили в заповеднике. Также специалисты добавили, что маленькие хищники становится более активными в ночи, как и большие кошки. Помимо этого, указано, что лесной кот имеет уникальные пятна на шерсти по бокам. У леопарда они тоже все неповторимые.

«В темноте, конечно, можно принять лесного кота за леопарда, да только габариты выдают», — сказали в шутку специалисты заповедника.

В конце мая в Приморском крае местные жители спасли дикого лесного кота, занесенного в Красную книгу России. Он попал под колеса автомобиля. Тогда при осмотре выяснилось, что была сломана его задняя лапа.

Незадолго до этого ночные игры лесных котов попали на видео в Приморье. В тот момент один кот пытался охотиться, а второй начал нападать на сородича сзади — так завязалась их очередная игра.