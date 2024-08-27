Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:55, 27 августа 2024Моя страна

Мини-леопард засветил свои «габариты» в ночи и попал на видео

«Земля леопарда» показала на видео лесного кота, засветившего «габариты» в ночи

Небольшой дальневосточный лесной кот, которого еще называют мини-леопардом, вышел на прогулку в ночи и попал на видео. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

В фотоловушку попал момент, когда маленький хищник шел по возвышенности недалеко от деревьев. На мгновение он залег в траву, а затем поднял голову. На видео запечатлено, как он смотрит по сторонам, засветившись перед ночной камерой.

«У красавца кота много сходств с дальневосточным леопардом», — отметили в заповеднике. Также специалисты добавили, что маленькие хищники становится более активными в ночи, как и большие кошки. Помимо этого, указано, что лесной кот имеет уникальные пятна на шерсти по бокам. У леопарда они тоже все неповторимые.

«В темноте, конечно, можно принять лесного кота за леопарда, да только габариты выдают», — сказали в шутку специалисты заповедника.

В конце мая в Приморском крае местные жители спасли дикого лесного кота, занесенного в Красную книгу России. Он попал под колеса автомобиля. Тогда при осмотре выяснилось, что была сломана его задняя лапа.

Незадолго до этого ночные игры лесных котов попали на видео в Приморье. В тот момент один кот пытался охотиться, а второй начал нападать на сородича сзади — так завязалась их очередная игра.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные несколько дней отбивали атаки ВСУ на курскую колонию. Как это было?

      «Да плюнь ты на эту Россию». Лукашенко предложили воевать вместе с ВСУ против России

      Популярному фотохостингу выписали многомиллионный штраф в России

      Губерниев обратился к отказавшимся ехать на Олимпиаду россиянам

      В Бангладеш закрылась почти треть фабрик по производству одежды

      Обнаружен неизвестный механизм омоложения

      Глава МАГАТЭ призвал не сравнивать возможную ситуацию на Курской АЭС с Чернобылем

      Российские военные задержали бежавших от мобилизации мужчин

      Возбуждены дела в отношении трех крупных операторов связи

      Фитнес-эксперты назвали лучшие упражнения для сохранения молодости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше