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19:55, 23 мая 2024Моя страна

Россияне спасли пострадавшего в ДТП краснокнижного кота

Ветеринары спасли краснокнижного кота, попавшего под колеса машины в Приморье

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Приморском крае местные жители спасли дикого лесного кота, занесенного в Красную книгу России, который попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает занимающийся реабилитацией диких животных «Центр тигр».

По данным специалистов, краснокнижный кот пострадал в ДТП в Находке. Позднее его заметили россияне, которые отвезли хищника в ветеринарную клинику. При осмотре выяснилось, что задняя лапа кота сломана. В итоге медики прооперировали его и отправили в «Центр тигр» на реабилитацию.

«Он активно ест, но подвижность его еще ограничена. Надеемся на скорейшее выздоровление и готовим его к выпуску!» — сказано в сообщении.

Ранее в Краснодарском крае спасли слепого енота, который провел несколько дней без еды в запертом сарае в полной темноте. Зоозащитница забрала животное в свой приют и выходила. Уже сейчас енот чувствует себя хорошо. Он стал доверять людям и привязался к новым хозяевам. Его назвали Славиком.

Незадолго до этого также стало известно о спасении раненого тюлененка, которого принесло на льдине в центр Находки. По словам членов реабилитационного центра «Тюлень», молодая ларга, или дальневосточная нерпа, «выглядела не очень». Животное спасли и доставили в центр восстановления в Тавричанке.

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      Варвара Кошечкина
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