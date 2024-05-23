Россияне спасли пострадавшего в ДТП краснокнижного кота

Ветеринары спасли краснокнижного кота, попавшего под колеса машины в Приморье

В Приморском крае местные жители спасли дикого лесного кота, занесенного в Красную книгу России, который попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает занимающийся реабилитацией диких животных «Центр тигр».

По данным специалистов, краснокнижный кот пострадал в ДТП в Находке. Позднее его заметили россияне, которые отвезли хищника в ветеринарную клинику. При осмотре выяснилось, что задняя лапа кота сломана. В итоге медики прооперировали его и отправили в «Центр тигр» на реабилитацию.

«Он активно ест, но подвижность его еще ограничена. Надеемся на скорейшее выздоровление и готовим его к выпуску!» — сказано в сообщении.

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Незадолго до этого также стало известно о спасении раненого тюлененка, которого принесло на льдине в центр Находки. По словам членов реабилитационного центра «Тюлень», молодая ларга, или дальневосточная нерпа, «выглядела не очень». Животное спасли и доставили в центр восстановления в Тавричанке.