Леопард с важной миссией попал на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео с обнюхивающим метки леопардом

Дальневосточный леопард вышел проверить все метки и попал в объектив фотоловушки. Кадры опубликовала в своем Telegram-канале дирекция заповедников «Земля леопарда».

«Перед вами дальневосточный леопард с важной миссией — обнюхать каждый сантиметр "Земли леопарда"», — говорится в подписи к видео, на котором запечатлена дикая кошка.

В нацпарке рассказали, что все обитатели дикого леса узнают друг о друге с помощью меток и вокализации. По словам сотрудников заповедника, леопард на видео прочитал сообщения, оставленные другими животными, но не стал им отвечать.

Ранее непоседливый котенок переднеазиатского леопарда, родившийся у трехлапой самки Олимпии, попал на видео. Уникальными кадрами игр детеныша с мамой поделился Центр восстановления леопарда на Кавказе.