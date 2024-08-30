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16:35, 30 августа 2024Моя страна

Леопард с важной миссией попал на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео с обнюхивающим метки леопардом

Дальневосточный леопард вышел проверить все метки и попал в объектив фотоловушки. Кадры опубликовала в своем Telegram-канале дирекция заповедников «Земля леопарда».

«Перед вами дальневосточный леопард с важной миссией — обнюхать каждый сантиметр "Земли леопарда"», — говорится в подписи к видео, на котором запечатлена дикая кошка.

В нацпарке рассказали, что все обитатели дикого леса узнают друг о друге с помощью меток и вокализации. По словам сотрудников заповедника, леопард на видео прочитал сообщения, оставленные другими животными, но не стал им отвечать.

Ранее непоседливый котенок переднеазиатского леопарда, родившийся у трехлапой самки Олимпии, попал на видео. Уникальными кадрами игр детеныша с мамой поделился Центр восстановления леопарда на Кавказе.

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      Варвара Кошечкина
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