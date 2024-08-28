Игры непоседливого котенка леопарда с трехлапой мамой попали на видео

Центр леопарда на Кавказе показал редкие кадры игр котенка с трехлапой мамой

Непоседливый котенок переднеазиатского леопарда, родившийся у трехлапой самки Олимпии, попал на видео. Уникальными кадрами игр детеныша с мамой поделился Центр восстановления леопарда на Кавказе в Telegram-канале.

На видеозаписи можно увидеть, как неугомонный детеныш не дает покоя своей маме. Сначала котенок играет с пятнистой родительницей в деревянном туннеле. В следующем кадре малыш запечатлен на ветке дерева, и трехлапой маме приходится лезть наверх, чтобы спустить детеныша на землю. После Олимпия достает котенка с ветки другого дерева с густой кроной. Удается ей это сделать не с первого раза.

«Подгузники менять не надо, ест сам, ни тебе сосок, ни бутылочек, ни пеленок. У Олимпии наконец-то начался возраст наслаждения материнством», — иронично подписали видео в центре леопарда.

До этого центр сообщал о результатах первого обследования котенка у ветеринара. Отмечалось, что детеныш хорошо развивается, поэтому у специалистов большие надежды на то, что однажды он будет выпущен в дикую природу.

Ранее в Краснодарском крае новорожденный котенок переднеазиатского леопарда впервые вышел на прогулку с мамой. Детеныш родился 20 апреля. Его мама Олимпия является особенной кошкой, еще в детстве из-за травмы ей ампутировали лапу. Несмотря на это, специалисты помогли ей научиться охотиться, а также дважды стать мамой.