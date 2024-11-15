Громкий чих снежного барса в российском заповеднике попал на видео

В Саяно-Шушенском заповеднике снежный барс Опер громко чихнул и попал на видео

В Саяно-Шушенском заповеднике снежный барс по кличке Опер громко чихнул и попал на видео. Соответствующая публикация появилась на странице природного комплекса во «ВКонтакте».

Фотоловушка запечатлела прогуливающегося по холмам снежного барса. Во время движения он не смог удержаться и громко чихнул. После этого хищник решил перевести дух и остановился, а затем снова пошел по своим делам. Авторы поста уточнили, что перед этим Опер делал поскребы задними лапами на маркировочной местности.

Ранее в Саяно-Шушенском заповеднике лиса похвасталась на камеру трофеями после охоты. Фотоловушка запечатлела как хищница намеренно попозировала с птицей в пасти.