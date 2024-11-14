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20:39, 14 ноября 2024Моя страна

Лиса похвасталась на камеру трофеями после охоты в российском заповеднике

Лиса похвасталась на камеру трофеями после охоты в Саяно-Шушенском заповеднике
Мария Винар

Лиса похвасталась на камеру трофеями после охоты в Саяно-Шушенском заповеднике. Соответствующая публикация появилась на странице российского природного комплекса во «ВКонтакте».

В начале видео лисица пробежала мимо фотоловушки по бревну, неся что-то в зубах. В середине ролика можно заметить, что она также смогла поймать рыбу. В конце охотница попозировала перед камерой с птицей в пасти.

«Такое разнообразие трофеев свидетельствует о том, что обыкновенная лисица умелый охотник», — прокомментировали кадры специалисты научного отдела Объединенной дирекции.

Ранее сообщалось о лисе, которая на Сахалине неожиданно пробралась в автомобиль местных жителей. Россияне поехали на вечернюю прогулку к морю и оставили авто с приоткрытым окном. По возвращению их ждал неожиданный сюрприз.

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