Лиса похвасталась на камеру трофеями после охоты в российском заповеднике

Лиса похвасталась на камеру трофеями после охоты в Саяно-Шушенском заповеднике

Лиса похвасталась на камеру трофеями после охоты в Саяно-Шушенском заповеднике. Соответствующая публикация появилась на странице российского природного комплекса во «ВКонтакте».

В начале видео лисица пробежала мимо фотоловушки по бревну, неся что-то в зубах. В середине ролика можно заметить, что она также смогла поймать рыбу. В конце охотница попозировала перед камерой с птицей в пасти.

«Такое разнообразие трофеев свидетельствует о том, что обыкновенная лисица умелый охотник», — прокомментировали кадры специалисты научного отдела Объединенной дирекции.

Ранее сообщалось о лисе, которая на Сахалине неожиданно пробралась в автомобиль местных жителей. Россияне поехали на вечернюю прогулку к морю и оставили авто с приоткрытым окном. По возвращению их ждал неожиданный сюрприз.