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14:30, 11 апреля 2025Моя страна

Медведи-гаишники остановили водителя на Урале и попали на видео

Медведи-гаишники остановили водителя на Урале, поели печенье и попали на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Медведи-гаишники остановили водителя на Урале, проверили его на наличие сладкой взятки и попали на видео. Запись публикует НСН в своем Telegram.

На видео, снятом дальнобойщиком в районе Перми, видно, как машина едет по бетонным плитам. Вдали навстречу ему побежали два молодых косолапых. Авто остановилось, водитель же начал разговаривать с медведями, в шутку назвав их гаишниками на проверке.

«О, опять гаишники стоят…» — заявил он.

Медведи привстали на задние лапы в попытке посмотреть в окно машины. Россиянин же, сидя выше животных, достал печенье и поделился им с дикими животными. После этого косолапые отошли, начали поедать «сладкую взятку», а водитель поехал дальше.

«Мишаньки, какие хорошие вы, большие ребята», — заключил он.

Ранее гималайская медведица «потанцевала» с медвежатами и неожиданно попала в фотоловушку. Запись была сделана в Приморье.

Тем временем в Северо-Осетинском заповеднике заметили медведя очень редкого окраса. Он оказался с дымчатым цветом шерсти. «Медведь как модель с обложки!» — заявили пользователи сети, восхитившиеся уникальным животным, удачно попавшим в объектив камеры.

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