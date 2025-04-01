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09:15, 1 апреля 2025Моя страна

Медведь очень редкого окраса попал на видео в российском регионе

В Северо-Осетинском заповеднике заметили медведя очень редкого окраса
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фотоловушка в Северо-Осетинском заповеднике запечатлела медведя очень редкого окраса. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадры попала особь не крупного размера с вытянутой мордой и дымчатым цветом шерсти. Животное усердно пыталось найти в длинной траве лакомства.

«Медвежонок просто очаровашка! Как же природа удивительна, когда мы видим такие редкие окрасы», «Медведь, как модель с обложки!», «Главное его не встретить на прогулке в горах», — прокомментировали публикацию пользователи сети.

Ранее многочисленное стадо кабанов попало в объектив фотоловушки. Камера, установленная рядом с солонцом, запечатлела около 25 особей, среди них много молодых кабанчиков.

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