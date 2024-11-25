Большую кабанью семью заметили у кормушки в России

В заповеднике «Калужские засеки» запечатлели большое стадо кабанов

Многочисленное стадо кабанов попало в объектив фотоловушки. Видео опубликовали сотрудники заповедника «Калужские засеки».

Камера, установленная рядом с солонцом, запечатлела около 25 особей, среди них много молодых кабанчиков. Как рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова, кабаны — самые заметные копытные в заповеднике, хотя бы по своим следам.

«Они передвигаются часто большими группами, оставляют после себя много следов, перерывают почву в поисках съедобных корневищ, обтирают грязными боками стволы деревьев, устраивают грязевые купальни на заболоченных берегах ручьев, а еще часто ходят по лесным дорогам», — поделилась она.

Ранее фотоловушка в российском заповеднике запечатлела стадо кабанов, ужинающих в ночном лесу. Видео снято на территории природного парка «Аслы-куль».