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15:48, 25 ноября 2024Моя страна

Большую кабанью семью заметили у кормушки в России

В заповеднике «Калужские засеки» запечатлели большое стадо кабанов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Многочисленное стадо кабанов попало в объектив фотоловушки. Видео опубликовали сотрудники заповедника «Калужские засеки».

Камера, установленная рядом с солонцом, запечатлела около 25 особей, среди них много молодых кабанчиков. Как рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова, кабаны — самые заметные копытные в заповеднике, хотя бы по своим следам.

«Они передвигаются часто большими группами, оставляют после себя много следов, перерывают почву в поисках съедобных корневищ, обтирают грязными боками стволы деревьев, устраивают грязевые купальни на заболоченных берегах ручьев, а еще часто ходят по лесным дорогам», — поделилась она.

Ранее фотоловушка в российском заповеднике запечатлела стадо кабанов, ужинающих в ночном лесу. Видео снято на территории природного парка «Аслы-куль».

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