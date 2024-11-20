Ужин диких кабанов в ночном российском лесу попал в объектив фотоловушки

Дикие кабаны поужинали в ночном лесу в Башкирии и попали на видео

Фотоловушка в российском заповеднике запечатлела стадо кабанов, ужинающих в ночном лесу. Соответствующее видео публикует портал «Башинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства природопользования и экологии Башкирии Ренара Газина.

На ролике видно, как дикие животные раскапывают что-то в земле и едят, перемещаясь по заснеженной лужайке. Уточняется, что видео снято на территории природного парка «Аслы-куль».

Ранее в этом же заповеднике в объектив фотоловушки попала ссора молодых кабанов во время трапезы. На ролике было слышно, как один из кабанов издал истошный звук. В то же время еще один парнокопытный погнался за другим, намереваясь его прогнать.