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15:00, 20 ноября 2024Моя страна

Ужин диких кабанов в ночном российском лесу попал в объектив фотоловушки

Дикие кабаны поужинали в ночном лесу в Башкирии и попали на видео
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фотоловушка в российском заповеднике запечатлела стадо кабанов, ужинающих в ночном лесу. Соответствующее видео публикует портал «Башинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства природопользования и экологии Башкирии Ренара Газина.

На ролике видно, как дикие животные раскапывают что-то в земле и едят, перемещаясь по заснеженной лужайке. Уточняется, что видео снято на территории природного парка «Аслы-куль».

Ранее в этом же заповеднике в объектив фотоловушки попала ссора молодых кабанов во время трапезы. На ролике было слышно, как один из кабанов издал истошный звук. В то же время еще один парнокопытный погнался за другим, намереваясь его прогнать.

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