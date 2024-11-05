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19:13, 5 ноября 2024Моя страна

Молодые кабаны повздорили во время трапезы в российском регионе и попали на видео

Кабаны повздорили во время трапезы в природном парке «Аслы-Куль» в Башкирии
Екатерина Ештокина

Кабаны повздорили во время трапезы в российском регионе и попали на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал UTV.

На размещенных кадрах молодые четвероногие были запечатлены в природном парке «Аслы-Куль» в Башкирии. В публикации видно, что животные, стоя на покрытой снегом земле, не могут поделить пищу. Так, один из кабанов издал истошный звук. В то же время еще один парнокопытный погнался за другим, намереваясь его прогнать.

Ранее в ноябре алтайские горные бараны открыли сезон борьбы за самок. Два животных сошлись в турнире посреди степи. Известно, что бараны обладают сильными мышцами шеи и подвижными костями черепа.

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