Молодые кабаны повздорили во время трапезы в российском регионе и попали на видео

Кабаны повздорили во время трапезы в природном парке «Аслы-Куль» в Башкирии

Кабаны повздорили во время трапезы в российском регионе и попали на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал UTV.

На размещенных кадрах молодые четвероногие были запечатлены в природном парке «Аслы-Куль» в Башкирии. В публикации видно, что животные, стоя на покрытой снегом земле, не могут поделить пищу. Так, один из кабанов издал истошный звук. В то же время еще один парнокопытный погнался за другим, намереваясь его прогнать.

Ранее в ноябре алтайские горные бараны открыли сезон борьбы за самок. Два животных сошлись в турнире посреди степи. Известно, что бараны обладают сильными мышцами шеи и подвижными костями черепа.