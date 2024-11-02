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18:39, 2 ноября 2024Моя страна

Алтайские горные бараны открыли сезон борьбы за самок

Горные бараны поборолись на камеру на алтайских полях
Екатерина Ештокина

Алтайские горные бараны открыли сезон борьбы за самок. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На размещенных кадрах два парнокопытных сошлись в турнире посреди степи. Известно, что бараны обладают сильными мышцами шеи и подвижными костями черепа. В разгар брачного сезона это позволяет им завоевывать территории и прогонять более слабых соперников.

В июне кочевника с головой барана нашли в 1700-летнем некрополе на Алтае. Это захоронение было обнаружено в ходе раскопок комплекса Чобурак I, расположенного на территории разновременного памятника в Чемальском районе Республики Алтай.

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