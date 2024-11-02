Горные бараны поборолись на камеру на алтайских полях

Алтайские горные бараны открыли сезон борьбы за самок. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На размещенных кадрах два парнокопытных сошлись в турнире посреди степи. Известно, что бараны обладают сильными мышцами шеи и подвижными костями черепа. В разгар брачного сезона это позволяет им завоевывать территории и прогонять более слабых соперников.

В июне кочевника с головой барана нашли в 1700-летнем некрополе на Алтае. Это захоронение было обнаружено в ходе раскопок комплекса Чобурак I, расположенного на территории разновременного памятника в Чемальском районе Республики Алтай.