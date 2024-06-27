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17:52, 27 июня 2024Моя страна

Кочевника с головой барана нашли в 1700-летнем некрополе на Алтае

В 1700-летнем некрополе в Республике Алтай нашли кочевника с головой барана

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Ученые из Алтайского государственного университета во главе с доктором исторических наук Николаем Серегиным нашли в российском регионе захоронение кочевника с головой барана. Об этом пишет издание «Родина».

В ходе раскопок комплекса Чобурак I, расположенного на территории разновременного памятника в Чемальском районе Республики Алтай, был обнаружен 1700-летний некрополь. В нем нашли останки взрослого мужчины, на месте головы которого был череп барана. Ученые предположили, что он был использован в погребальном обряде как основа для изготовления маски-личины. По их словам, мужчина жил в IV веке нашей эры. Его возраст соответствует 30-35 годам.

Исследователи заметили на костях кочевника множественные следы боевых травм, которые могли быть нанесены клинковым оружием. «Зафиксированные свидетельства травматизма показывают, что мужская часть локальной группы кочевников, оставившей некрополь Чобурак I, принимала активное участие в военных конфликтах», — пояснили они.

Также в склепе были найдены останки лошади, предметы вооружения, конского снаряжения, орудия труда и предметы быта.

Ранее сообщалось, что возле храма Косьмы и Дамиана с Гремячей горы в Псковской области антропологи обнаружили уникальный трехъярусный склеп.

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      Мария Винар
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