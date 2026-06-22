Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:54, 22 июня 2026Мир

В Польше резко ответили Зеленскому на критику высшей награды страны

В канцелярии президента Польши ответили Зеленскому на критику высшей награды страны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак ответила на критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского о высшей государственной награде республики — Ордене Белого орла. Ее заявление опубликовано в соцсети X.

«Президент Зеленский упомянул Бенито Муссолини, Екатерину II и Герхарда Шредера, у которых это звание не было отозвано. Первые двое уже давно мертвы, а Польша не лишает ордена посмертно. Что же касается бывшего канцлера Германии, то он никогда не оскорблял польский народ так открыто, как это делает президент Украины», — написала Енджак.

Чиновник подчеркнула, что во время пребывания Шредера в должности канцлера ФРГ в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру и не называли подразделения бундесвера в честь «героев СС».

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого орла. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Вскоре Зеленский демонстративно избавился от награды, отослав ее по почте в Варшаву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стармер объявил об уходе с поста премьера

    Россиянка бросила на солнце коляску с двухмесячным ребенком и ушла на пикник

    В России МРТ будут делать по новым правилам

    Сына звезды «Сватов» прозвали Карлсоном из-за нового имиджа

    Катя Лель призвала спасти звезду 90-х Ирину Отиеву

    Индекс Мосбиржи упал до нового минимума

    Люди с высоким болевым порогом рассказали о самой страшной боли в жизни

    Сразу несколько сложных и дорогостоящих медпроцедур стали доступны россиянам бесплатно

    84 БПЛА за сутки сбили на подлете к Москве

    Китай отреагировал на удар ВСУ по автобусу в Брянской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok