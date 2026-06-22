В канцелярии президента Польши ответили Зеленскому на критику высшей награды страны

Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак ответила на критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского о высшей государственной награде республики — Ордене Белого орла. Ее заявление опубликовано в соцсети X.

«Президент Зеленский упомянул Бенито Муссолини, Екатерину II и Герхарда Шредера, у которых это звание не было отозвано. Первые двое уже давно мертвы, а Польша не лишает ордена посмертно. Что же касается бывшего канцлера Германии, то он никогда не оскорблял польский народ так открыто, как это делает президент Украины», — написала Енджак.

Чиновник подчеркнула, что во время пребывания Шредера в должности канцлера ФРГ в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру и не называли подразделения бундесвера в честь «героев СС».

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого орла. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Вскоре Зеленский демонстративно избавился от награды, отослав ее по почте в Варшаву.