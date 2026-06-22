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Силовые структуры
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10:51, 22 июня 2026Силовые структуры

Задержанный ФСБ России раскрыл на видео свою уловку

ФСБ показала видео признания жителя Воронежа в сборе данных о военных объектах
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала видео с задержанием и допросом жителя Воронежа, сотрудничавшего с украинской спецслужбой. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики согнули мужчину, надели наручники и увели в служебный автомобиль. На допросе он признается, что стал работать на Киев в 2025 году. По его словам, ему поручили вести наблюдение за военными объектами в Московском регионе. Мужчина также вербовал в мессенджере курьеров с использованием одной уловки: он привлекал людей якобы под видом легкого заработка для помощи участникам специальной военной операции (СВО).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Свою вину он признал и сейчас активно сотрудничает со следствием. Его арестовали.

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