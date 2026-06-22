ФСБ разоблачила вербовавшего россиян 21-летнего агента украинских спецслужб

В Воронеже ФСБ задержала 21-летнего мужчину за участие в наблюдении за военными объектами

В Воронеже ФСБ задержала 21-летнего местного жителя, который оказался агентом украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным правоохранителей, по заданию спецслужб Украины за материальное вознаграждение он участвовал в организации наблюдения за военными объектами в Московском регионе и участвовал в работе украинских колл-центров, в которых работали мошенники, обманывающие граждан России, и подбирал в интернете пользователей, которых вербовал для содействия спецслужбам Украины.

Как сообщает ФСБ, молодого человека завербовали в Telegram. При задержании у него нашли и изъяли смартфон.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Свою вину он признал и сейчас активно сотрудничает со следствием. Его арестовали.

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