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Силовые структуры
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07:55, 22 июня 2026Силовые структуры

Активное участие в антироссийских группах привело россиянина к встрече с ФСБ

В Забайкальском крае ФСБ задержала мужчину за оправдание терроризма
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю пресекли противоправную деятельность 44-летнего местного жителя. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина подозревается в публичном оправдании терроризма в сети Интернет.

Установлено, что злоумышленник являлся активным участником групп антироссийской направленности в мессенджере Telegram. Параллельно он осуществлял публичное оправдание деятельности организаций, признанных на территории России террористическими. Другие подробности не раскрываются.

Ранее ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения российских военных по заданию спецслужб Украины.

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