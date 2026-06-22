Активное участие в антироссийских группах привело россиянина к встрече с ФСБ

В Забайкальском крае ФСБ задержала мужчину за оправдание терроризма

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю пресекли противоправную деятельность 44-летнего местного жителя. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина подозревается в публичном оправдании терроризма в сети Интернет.

Установлено, что злоумышленник являлся активным участником групп антироссийской направленности в мессенджере Telegram. Параллельно он осуществлял публичное оправдание деятельности организаций, признанных на территории России террористическими. Другие подробности не раскрываются.

Ранее ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения российских военных по заданию спецслужб Украины.