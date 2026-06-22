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10:44, 22 июня 2026Экономика

Названа выигравшая от конфликта на Ближнем Востоке страна — производитель электромобилей

FT: От подскочившего из-за войны на Ближнем Востоке спроса на электромобили выиграл Китай
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Доминирующий на рынке электромобилей Китай получил новый импульс для наращивания продаж, после того как глобальный энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке, значительно увеличил спрос на электромобили в Африке. Выигравшую от конфликта США и Израиля с Ираном сторону назвали в Financial Times (FT).

Резкий рост заказов на электрические мотоциклы и автобусы, собранные во многих африканских странах с использованием китайских комплектующих, совпал с рекордным объемом инвестиций в стартапы, создающие инфраструктуру для электромобилей, — с прошлого месяца они привлекли около 300 миллионов долларов.

Восточная Африка лидирует по использованию электромобилей на континенте, и этот показатель рос еще до того, как Иран перекрыл Ормузский пролив, через который ранее проходило около пятой части мировой нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако после того, как транспортная артерия оказалась заблокирована, вложения в этот сегмент стали более привлекательны. Дополнительно спрос разгоняют попытки местных властей компенсировать огромные расходы на импорт топлива и субсидии, а также снизить зависимость от поставок нефти из стран Персидского залива.

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Как заявил Джеймс Ирунгу Мванги, исполнительный директор венчурного фонда Africa Climate Ventures, электромобили, произведенные в Китае, и мотоциклы, собранные в Африке из китайских комплектующих, теперь сходят с конвейера по конкурентоспособным ценам, что дает возможность внедрять экологичный транспорт активнее.

«Можно утверждать, что [Дональд] Трамп невольно сделает больше для ускорения перехода на электромобили, чем любой другой президент США», — пояснил член правления Ассоциации электромобилей Кении Дастин Калер.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к полноценной торговой войне с Китаем. В частности, ЕС собирается выделить не менее 700-800 миллиардов евро для финансирования масштабных инвестиций, необходимых для сокращения инновационного разрыва с США и Китаем. Кроме того, в арсенале запланированных мер новые тарифы и налоги.

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