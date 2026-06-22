Названа выигравшая от конфликта на Ближнем Востоке страна — производитель электромобилей

FT: От подскочившего из-за войны на Ближнем Востоке спроса на электромобили выиграл Китай

Доминирующий на рынке электромобилей Китай получил новый импульс для наращивания продаж, после того как глобальный энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке, значительно увеличил спрос на электромобили в Африке. Выигравшую от конфликта США и Израиля с Ираном сторону назвали в Financial Times (FT).

Резкий рост заказов на электрические мотоциклы и автобусы, собранные во многих африканских странах с использованием китайских комплектующих, совпал с рекордным объемом инвестиций в стартапы, создающие инфраструктуру для электромобилей, — с прошлого месяца они привлекли около 300 миллионов долларов.

Восточная Африка лидирует по использованию электромобилей на континенте, и этот показатель рос еще до того, как Иран перекрыл Ормузский пролив, через который ранее проходило около пятой части мировой нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако после того, как транспортная артерия оказалась заблокирована, вложения в этот сегмент стали более привлекательны. Дополнительно спрос разгоняют попытки местных властей компенсировать огромные расходы на импорт топлива и субсидии, а также снизить зависимость от поставок нефти из стран Персидского залива.

Как заявил Джеймс Ирунгу Мванги, исполнительный директор венчурного фонда Africa Climate Ventures, электромобили, произведенные в Китае, и мотоциклы, собранные в Африке из китайских комплектующих, теперь сходят с конвейера по конкурентоспособным ценам, что дает возможность внедрять экологичный транспорт активнее.

«Можно утверждать, что [Дональд] Трамп невольно сделает больше для ускорения перехода на электромобили, чем любой другой президент США», — пояснил член правления Ассоциации электромобилей Кении Дастин Калер.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к полноценной торговой войне с Китаем. В частности, ЕС собирается выделить не менее 700-800 миллиардов евро для финансирования масштабных инвестиций, необходимых для сокращения инновационного разрыва с США и Китаем. Кроме того, в арсенале запланированных мер новые тарифы и налоги.

