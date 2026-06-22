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10:45, 22 июня 2026Ценности

Рита Ора в бюстгальтере и ультракоротких шортах вышла на сцену

Британская певица Рита Ора в бюстгальтере и ультракоротких шортах вышла на сцену
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mark Holloway / Redferns / Getty Images

Британская певица Рита Ора в откровенном образе выступила на музыкальном фестивале на острове Уайт в Англии. Кадры публикует Daily Mail.

35-летняя поп-исполнительница вышла на сцену в полосатом бюстгальтере и ультракоротких шортах. Помимо этого, звезда надела кожаные белые сапоги и накидку. В качестве аксессуаров она выбрала черные очки, массивные серьги и браслеты.

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7 мая 2019

В мае Рита Ора прошлась по улице в лифе бикини и костюме с глубоким декольте. Знаменитость попала в объективы уличных фотографов, покидая отель в Лондоне стоимостью 900 фунтов стерлингов (90 тысяч рублей) за ночь.

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