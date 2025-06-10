В российском парке появился на свет первый детеныш альпака

В парке Волгограда появился на свет первый детеныш альпака

В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова в Волгограде появился на свет первый детеныш альпака. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО на своей странице во «ВКонтакте».

В начале июня альпака Энни родила детеныша весом пять килограммов. В настоящий момент новорожденная девочка живет вместе с матерью в отдельном вольере.

Из-за особенностей питания детеныша сотрудники парка попросили посетителей не кормить его морковью. «Плюшевая малышка питается молоком матери, через некоторое время она перейдет на "взрослый" рацион — свежее сено, мюсли», — объяснили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что в нижегородском зоопарке «Лимпопо» два детеныша зебры появились на свет в один день.