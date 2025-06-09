В российском зоопарке два детеныша зебры появились на свет в один день

В нижегородском зоопарке два детеныша зебры появились на свет в один день

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» два детеныша зебры появились на свет в один день. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале российского учреждения.

Ранним утром 9 июня зебры Марти и Ева стали матерями. «Раньше с разницей в несколько дней у нас в зоопарке, конечно, рождались и европейские лани, и северные олени, но чтобы малыши появлялись в один день и буквально в одно время — такое в первый раз!» — сообщили представители зоопарка.

Так, у Марти родился мальчик, а у Евы — девочка. Уточняется, что несмотря на то, что для второй зебры роды были первыми, помощь ветеринарного врача не потребовалась. «Ева и Марти проявляют себя как заботливые мамы, не отходят от своих малышей», — рассказали авторы поста.

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