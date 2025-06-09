Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:01, 9 июня 2025Моя страна

В российском зоопарке два детеныша зебры появились на свет в один день

В нижегородском зоопарке два детеныша зебры появились на свет в один день
Мария Винар

Фото: Зоопарк «Лимпопо»

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» два детеныша зебры появились на свет в один день. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале российского учреждения.

Ранним утром 9 июня зебры Марти и Ева стали матерями. «Раньше с разницей в несколько дней у нас в зоопарке, конечно, рождались и европейские лани, и северные олени, но чтобы малыши появлялись в один день и буквально в одно время — такое в первый раз!» — сообщили представители зоопарка.

Так, у Марти родился мальчик, а у Евы — девочка. Уточняется, что несмотря на то, что для второй зебры роды были первыми, помощь ветеринарного врача не потребовалась. «Ева и Марти проявляют себя как заботливые мамы, не отходят от своих малышей», — рассказали авторы поста.

Ранее сообщалось, что на ферме под Екатеринбургом на свет появился альпака по кличке Альпачино Шоколадный Раф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль передал Украине комплексы Patriot, сбивавшие «подарки Хусейна» в 1990-х. В Москве пригрозили вооружить некоторые страны

    Кайли Дженнер заметили в латексном мини-платье

    Блогер показал способ не платить за багаж с помощью одного прибора и вызвал споры в сети

    Москвичей призвали запастись дождевиками

    Банк России назвал главную причину укрепления рубля

    В МИД Украины назвали условия России в Стамбуле ультиматумами

    Психолог раскрыла способ найти любовь после 30 лет

    В Севастополе объявили воздушную тревогу

    Найден владелец выброшенных на помойку 29 миллионов рублей

    Телезвезда подала в суд на больницу за забытый в ее теле во время операции предмет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости