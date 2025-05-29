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20:35, 29 мая 2025Моя страна

В России родился альпака по кличке Альпачино Шоколадный Раф

Альпака по кличке Альпачино Шоколадный Раф родился на ферме под Екатеринбургом
Екатерина Ештокина

В России родился альпака с необычным именем. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ural Mash.

Детенышу, который появился на свет на ферме под Екатеринбургом, дали кличку Альпачино Шоколадный Раф. На размещенных кадрах альпака с черной шерстью неуверенно переминается с ноги на ногу возле матери коричневого окраса.

«Пока что он маленький и шатается на ножках, будто перепил кофе. Но в остальном бодр, весел и очень обаятелен», — говорится в публикации.

Ранее в мае детеныши краснокнижных аргали родились в российском зоопарке. Уточнялось, что эти животные единственные в мире содержатся в зоопарке Новосибирска.

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