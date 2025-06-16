В российском зоопарке родился Айсберг

В челябинском зоопарке родился олененок, которого назвали Айсбергом

В челябинском зоопарке родился олененок, которого назвали Айсбергом. Соответствующее сообщение на странице российского учреждения во «ВКонтакте».

Айсберг стал четвертым малышом у пары северных оленей Байкит и Маковки. По словам сотрудников зоопарка, такую кличку новорожденный олененок получил благодаря своему светлому окрасу.

«"Олень. Олень. Еще олень" или сценарий последних недель в отделе домашних и копытных животных. (...). Теперь вопрос, как вы думаете, у нас северных оленей уже больше, чем у Санта-Клауса или еще пока не догоняем по численности?» — с иронией подписали видео авторы поста.

Ранее сообщалось, что пушистым обитателям Казанского зооботанического сада устроили клубничную трапезу.