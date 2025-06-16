Пушистым обитателям российского зоопарка устроили клубничную трапезу

Обитателей Казанского зооботсада угостили ягодами в преддверии Дня клубники

Пушистым обитателям Казанского зооботанического сада устроили клубничную трапезу. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале учреждения.

В преддверии Дня клубники, который отмечается в России 18 июня, кошачьих лемуров, зеленых мартышек, оливковых агути и мартышек Бразза угостили сочными королевскими ягодами.

«Наблюдая за трапезой, наши посетители не уставали комментировать процесс: "Даже зверюшки знают толк в лакомстве"», — отметили представители зоопарка.

Ранее три слона вышли на прогулку по полю в Саратовской области и устроили там обед. Происходящее попало на видео.