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17:20, 16 июня 2025Моя страна

Пушистым обитателям российского зоопарка устроили клубничную трапезу

Обитателей Казанского зооботсада угостили ягодами в преддверии Дня клубники
Алина Черненко

Пушистым обитателям Казанского зооботанического сада устроили клубничную трапезу. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале учреждения.

В преддверии Дня клубники, который отмечается в России 18 июня, кошачьих лемуров, зеленых мартышек, оливковых агути и мартышек Бразза угостили сочными королевскими ягодами.

«Наблюдая за трапезой, наши посетители не уставали комментировать процесс: "Даже зверюшки знают толк в лакомстве"», — отметили представители зоопарка.

Ранее три слона вышли на прогулку по полю в Саратовской области и устроили там обед. Происходящее попало на видео.

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