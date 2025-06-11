Слоны устроили обед в поле в российском регионе и попали на видео

Mash: Три слона вышли на прогулку возле села Терса в Саратовской области

Три слона вышли на прогулку по полю возле села Терса в Саратовской области и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Диких животных заметили у трассы Сызрань — Саратов в этом российском регионе. Как пишет источник, они направляются в «Парк слонов» в Сочи вместе с дрессировщиками. По дороге путешественники сделали остановку и устроили обед на свежем воздухе.

Ранее под Ростовом поймали сбежавшего из зоопарка кенгуру по кличке Сидней. Его нашли в кустах, где он прятался от солнца и людей.