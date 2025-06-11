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14:01, 11 июня 2025Моя страна

Слоны устроили обед в поле в российском регионе и попали на видео

Mash: Три слона вышли на прогулку возле села Терса в Саратовской области
Алина Черненко

Три слона вышли на прогулку по полю возле села Терса в Саратовской области и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Диких животных заметили у трассы СызраньСаратов в этом российском регионе. Как пишет источник, они направляются в «Парк слонов» в Сочи вместе с дрессировщиками. По дороге путешественники сделали остановку и устроили обед на свежем воздухе.

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