Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:31, 9 июня 2025Из жизни

Сбежавшего из зоопарка под Ростовом кенгуру Сиднея поймали

В Ростовской области поймали кенгуру, сбежавшего из зоопарка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Под Ростовом поймали сбежавшего из зоопарка кенгуру по кличке Сидней. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации участников поисковой операции, Сидней не пострадал. Его нашли в кустах, где он прятался от солнца и людей.

Сидней совершил побег из парка птиц «Малинки» в Ростовской области в воскресенье, 8 июня. Его искали больше 100 человек. Кенгуру всего 1,5 года. Он жил в «первом в России глэмпинг-отеле с кенгуру» при зоопарке. В день побега он самостоятельно перепрыгнул естественный барьер из камней и веток и сбежал от туристов. По мнению специалистов, зверь мог долго находиться в бегах, так как местный климат ему подходит.

Материалы по теме:
Земля больших кошек: где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
Земля больших кошек:где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
26 декабря 2022
Сорняк на стероидах. Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
Сорняк на стероидах.Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
11 июня 2022

Ранее сообщалось, что кенгуру встретили рыбаки, которые шли к реке. Зверь ускакал от них в поля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    В России ввели нормы по количеству задаваемого школьникам домашнего задания

    Российский спасатель вернул к жизни пострадавшего при пожаре мужчину

    «Интер» объявил имя нового главного тренера

    Сбежавшего из зоопарка под Ростовом кенгуру Сиднея поймали

    Врач призвал россиян забыть любовь к дивану ради защиты от одной опасной болезни

    Раскрыта дата запуска прямого железнодорожного сообщения между Россией и Северной Кореей

    В расправе над экс-депутатом Украины в Подмосковье оказался замешан 30-миллионный долг

    Молодым россиянам стали реже давать один вид кредитов

    Ле Пен уличила ЕС в подготовке к «войне на Востоке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости