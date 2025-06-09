Мужчины встретили кенгуру по дороге на рыбалку под Ростовом

Под Ростовом рыбаки встретили кенгуру и сняли его на видео

Под Ростовом сбежавший кенгуру встретился с местными жителями, которые шли на рыбалку. Об этом сообщает Telagram-канал Shot.

Рыбаки шли вечером на реку, когда заметили на дороге крупного кенгуру. Один из очевидцев снял животное на видео. Мужчина даже попытался приблизиться к нему, но кенгуру ускакал дальше в поля. «Тынь, тынь, тынь», — прокомментировал оператор манеру животного передвигаться прыжками.

Как выяснилось, кенгуру совершил побег из парка птиц «Малинки» сутки назад, его ищут ветеринары и зоологи. Людей просят не приближаться к нему в случае случайной встречи, так как животное может драться. Но россиянам нравится зверь, и они все равно пытаются сами его поймать.

Ранее сообщалось, что в американском штате Алабама кенгуру сбежал от хозяев и спровоцировал аварию на шоссе. Водители и пассажиры автомобилей не пострадали.

