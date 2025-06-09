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12:31, 9 июня 2025Из жизни

Мужчины встретили кенгуру по дороге на рыбалку под Ростовом

Под Ростовом рыбаки встретили кенгуру и сняли его на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Под Ростовом сбежавший кенгуру встретился с местными жителями, которые шли на рыбалку. Об этом сообщает Telagram-канал Shot.

Рыбаки шли вечером на реку, когда заметили на дороге крупного кенгуру. Один из очевидцев снял животное на видео. Мужчина даже попытался приблизиться к нему, но кенгуру ускакал дальше в поля. «Тынь, тынь, тынь», — прокомментировал оператор манеру животного передвигаться прыжками.

Как выяснилось, кенгуру совершил побег из парка птиц «Малинки» сутки назад, его ищут ветеринары и зоологи. Людей просят не приближаться к нему в случае случайной встречи, так как животное может драться. Но россиянам нравится зверь, и они все равно пытаются сами его поймать.

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