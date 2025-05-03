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12:33, 3 мая 2025Из жизни

Кенгуру сбежал от хозяина и спровоцировал аварию

В США сбежавший кенгуру спровоцировал аварию и попал на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Алабама, США, хозяин поймал сбежавшего кенгуру, из-за которого столкнулись две машины. Об этом сообщает New York Post.

Кенгуру по кличке Шейла выскочила на шоссе в округе Мейкон и спровоцировала аварию. Два автомобиля пытались избежать столкновения с животным и врезались друг в друга. Водители и пассажиры не пострадали. Из-за Шейлы полиции пришлось перекрыть дорожное движение в округе. Ее пробежки по пустым дорогам попали на видео.

Владелец Шейлы Патрик Старр объединился с полицейскими, чтобы поймать ее. «Несколько лет назад у нас был медведь, но никогда не было кенгуру. Никогда не знаешь, что увидишь в округе Мейкон», — отметил местный шериф.

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В конце концов Старру удалось подстрелить кенгуру дротиком с транквилизатором. Он отнес уснувшего питомца в ветеринарную клинику, а потом забрал домой.

Шейла уже пришла в себя: она пьет, ест и скачет. Старр рассказал, что его семья владеет контактным зоопарком, однако Шейла — его личное животное. «Она милый питомец», — заявил он.

Ранее сообщалось, что ярославский кенгуренок Крош, в октябре похищенный страдающим карликовостью россиянином, переехал в зоопарк Костромы для создания семьи. Отмечается, что Крош довольно быстро оправился после пережитого стресса.

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