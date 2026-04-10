Фьюжн оказался в центре внимания после вальяжной походки мимо камеры

Редчайший леопард Фьюжн прошелся по солнечным сопкам и попал в кадр

Уникальный леопард по кличке Фьюжн оказался в центре внимания после того, как прошел мимо камеры. Запись с ним публикует дирекция дальневосточных заповедников «Земля леопарда» со ссылкой на соцсети ВТБ.

На видео показан момент, когда пятнистый хищник вальяжно идет по сопке, освещенной солнцем. Он даже не замечает фотоловушку, двигаясь дальше по «кошачьим делам».

Уточняется, что леопарда назвали Фьюжн после массового голосования россиян от банка ВТБ. Банк, как известно, с 2023 года поддерживает «Землю леопарда». В числе альтернативных вариантов для молодого хищника были клички Дион, Верн, Космик и Прометей.

«Фьюжн идеально отражает наше стремление объединить технологии, науку и бизнес — этого подхода мы придерживаемся в своей заботе о природе. В имени молодого хищника сошлись и технологичность, и дикий характер», — сказано в сообщении.

Ранее еще один леопард — Leo 260M — покрасовался на фоне завораживающего морского пейзажа. Его прогулку также запечатлели на видео.