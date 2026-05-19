Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:38, 19 мая 2026Бывший СССР

Экс-премьер Украины назвал условие сохранения страны

Азаров: Украина не может сохраниться без русского языка
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина не может сохраниться как страна, если откажется от русского языка. Такое условие существования украинского государства назвал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

«Без русского языка она сохраниться не может. Нет такого понятия, как единая украинская нация, которая состоит только из титульных украинцев. Украина - это многонациональное государство. И покидали страну как украинцы, так и русские, потому что это один народ. Один народ, просто побывавший в разных условиях своего развития, разного существования», — сказал он.

Он подчеркнул, что тезис об одном народе подтверждает и факт «абсолютной одинаковости» материальной культуры как Киева, так и Новгорода. По его словам, Украина может существовать только при условии мирного сожительства всех народов, что проживают на украинской территории, включая русских.

Ранее Азаров оценил вероятность серьезных переговоров при президентстве Владимира Зеленского. По его словам, ждать такого развития событий не стоит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не дружим против кого-либо». Путин обратился к гражданам Китая перед поездкой в Пекин

    Москвичам начали раздавать бесплатную воду

    Россияне попросили МЧС спасти их от кота

    Экс-премьер Украины назвал условие сохранения страны

    Врач дал рекомендации гипертоникам во время жары

    Женщина поехала в индийский город ради нового iPhone и была изнасилована в отеле

    Раскрыты способы экономии при подготовке машины к лету

    Байдена уличили в проведении убийственных биоразработок на Украине

    Тигр напал на собирателя меда

    Женщинам объяснили желание пустить газы во время секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok