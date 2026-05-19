Азаров: Украина не может сохраниться без русского языка

Украина не может сохраниться как страна, если откажется от русского языка. Такое условие существования украинского государства назвал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

«Без русского языка она сохраниться не может. Нет такого понятия, как единая украинская нация, которая состоит только из титульных украинцев. Украина - это многонациональное государство. И покидали страну как украинцы, так и русские, потому что это один народ. Один народ, просто побывавший в разных условиях своего развития, разного существования», — сказал он.

Он подчеркнул, что тезис об одном народе подтверждает и факт «абсолютной одинаковости» материальной культуры как Киева, так и Новгорода. По его словам, Украина может существовать только при условии мирного сожительства всех народов, что проживают на украинской территории, включая русских.

Ранее Азаров оценил вероятность серьезных переговоров при президентстве Владимира Зеленского. По его словам, ждать такого развития событий не стоит.