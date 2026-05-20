Лавров: Россия должна восстановить историческую справедливость на Украине

Россия должна восстановить историческую справедливость на Украине и эта задача является ключевой в ходе проведения Специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с Шанхайской медиагруппой SMG, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Когда после Великой Октябрьской революции 1917 года образовался Советский Союз, все исконно русские земли, западноукраинские, белорусские и земли других народов, чьи республики вошли в состав СССР, объединились в одну страну (...) Оказалось так, что русский народ, который всегда проживал и в Крыму, и на юго-востоке той территории, которая в итоге стала Украинской Советской Социалистической Республикой, оказался в разных субъектах Советского Союза», — указал дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что никто из создателей Советского Союза не верил, что государство может распасться и возникнет проблема разделенного русского населения. Он добавил, что эта проблема требует решения.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев не может сохраниться как страна, если откажется от русского языка. Он подчеркнул, что тезис об одном народе подтверждает и факт «абсолютной одинаковости» материальной культуры как Киева, так и Новгорода. По его словам, Украина может существовать только при условии мирного сожительства всех народов, включая русских.