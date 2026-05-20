Лавров заявил о потере у США интереса к теме Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Соединенные Штаты немного потеряли интерес и энтузиазм в отношении урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с Шанхайской медиагруппой SMG, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Как я понял, Соединенные Штаты уже немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно», — сказал глава дипведомства.

Лавров отметил, что если у Вашингтона возникнет желание возобновить переговоры по Украине, то Москва будет открыта к новым контактам. Кроме того, России будет интересно услышать от США оценку ситуации, сложившейся в украинском урегулировании после саммита на Аляске, добавил министр.

Ранее представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что президент США Дональд Трамп и его администрация искренне стремятся способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Дипломат также выразил признательность Вашингтону за поддержку инициативы о временном прекращении огня 8-9 мая.

