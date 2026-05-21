Массовые мероприятия отменили в городе Приволжья из-за смертельной атаки ВСУ

10:41, 21 мая 2026Россия

В Сызрани отменили массовые мероприятия из-за смертельной атаки ВСУ
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия из-за смертельной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город в Приволжье. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации во «ВКонтакте».

«В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели», — указано в публикации администрации.

ВСУ ударили по Самарской области в ночь на 21 мая. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщал, что жертвами атаки на Сызрань стали два местных жителя.

В Минобороны России заявили, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией страны 121 украинский беспилотник. Кроме Самарской области ВСУ атаковали еще восемь регионов, в том числе Крым и Калмыкию.

