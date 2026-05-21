Россия
12:15, 21 мая 2026Россия

Подавившейся яблоком россиянки не стало из-за остановки сердца после года комы

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: DenisNata / Shutterstock / Fotodom

Жительница Тольятти подавилась кусочком яблока и впала в кому. Она находилась в этом состоянии год, после чего ее не стало из-за остановки сердца. Об этом сообщает KP.RU.

В марте 2026 года врачи провели обследование и заявили, что необратимых изменений в мозге Лизы Якунинских, несмотря на почти год пребывания в коме, нет, а ее мышцы готовы к восстановлению. Оптимистичные прогнозы специалистов не подтвердились — сердце девушки остановилось спустя два месяца после диагностики.

Россиянка поперхнулась яблоком на конференции в Санкт-Петербурге в августе 2025 года — кусочек фрукта попал в дыхательные пути. У Лизы пропало дыхание и остановилось сердце, в результате чего наступила клиническая смерть.

Врачам удалось откачать девушку и запустить сердце, но ее мозг находился без кислорода почти полчаса. В итоге Лиза получила отек мозга, специалисты ввели ее в искусственную кому. В течение нескольких месяцев ветеринар была практически полностью обездвижена: она не могла говорить, дышала через трахеостому и питалась через специальную трубку.

Ранее в Москве мужчины не стало после того, как он подавился едой в ресторане. Пострадавшего пытались спасти сотрудники заведения, но в больницу его доставили уже в состоянии клинической смерти.

