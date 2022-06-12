Мужчина подавился в московском ресторане и умер

112: мужчина подавился едой в московском ресторане и умер, не приходя в сознание

Посетитель московского ресторана подавился едой и умер, не приходя в сознание. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, инцидент с 38-летним Максимом Степановым произошел в заведении «Экспромт». Мужчине пытались оказать первую помощь сотрудники ресторана, но в больницу пострадавшего доставили уже в состоянии клинической смерти. Врачи в течение нескольких часов боролись за жизнь россиянина, но он скончался, не приходя в сознание.

Ранее в Ноябрьске (ЯНАО) женщина умерла от удушья после того, как подавилась шашлыком. Это случилось во время майских праздников. Сначала знакомые россиянки, с которыми она отдыхала, попытались ей помочь, но ничего не получилось. Затем компания вызвала скорую, но спасти женщину не удалось.

В 2020 году в Котельниках Московской области 17-летняя модель и участница конкурсов красоты умерла, подавившись шоколадкой. Россиянка погибла в подъезде жилого дома, где была со своим знакомым. По его словам, подавившись шоколадкой, его собеседница потеряла сознание. Он вызвал скорую, однако спасти девушку не удалось.