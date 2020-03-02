Российская модель подавилась шоколадкой и умерла

В Котельниках Московской области 17-летняя модель и участница конкурсов красоты умерла, подавившись шоколадкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянка погибла в подъезде жилого дома, где была со своим знакомым. По его словам, подавившись шоколадкой, его собеседница потеряла сознание. Он вызвал скорую, однако спасти девушку не удалось.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о смерти девушки во время конкурса по поеданию пирожных в Москве. Как писало издание Baza, под конец конкурса она пыталась прожевать сразу несколько кондитерских изделий, но не смогла. В результате девушка подавилась и задохнулась. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть.

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