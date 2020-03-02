Появилась новая версия смерти подавившейся шоколадкой российской модели

Смерть несовершеннолетней модели в Котельниках Московской области могла наступить в результате передозировки обезболивающим. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, к такому выводу пришли эксперты. Девушка якобы страдала от спазмов и принимала но-шпу. В сообщении отмечается, что версия о самоубийстве также рассматривается, однако не считается основной.

О смерти девушки стало известно ранее, 2 марта. Как сообщал телеканал РЕН, она погибла в подъезде жилого дома, где была со своим знакомым. По его словам, подавившись шоколадкой, его собеседница потеряла сознание. Он вызвал скорую, однако спасти девушку не удалось. По данным телеканала, погибшая была моделью и участвовала в конкурсах красоты.

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