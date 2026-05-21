Россиянам назвали необходимые для поездок за границу в 2026 году документы

Тревел-эксперт: Проверяйте срок действия загранпаспорта до поездки

Российским путешественникам назвали необходимые для поездок за границу в 2026 году документы. Об этом рассказала тревел-эксперт платформы «Адвентура» Яна Климакова, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в базовый набор в первую очередь входит действующий загранпаспорт. Специалист посоветовала проверять его срок действия, поскольку для разных стран требования могут отличаться. Где-то паспорт должен быть действителен не менее трех месяцев с даты окончания поездки, где-то — шесть и более.

Кроме того, семейным людям рекомендуется позаботиться о документах для детей. К примеру, если несовершеннолетний путешествует один, нужно нотариально заверить разрешение на выезд от обоих родителей. Кроме того, на границе может потребоваться его свидетельство о рождении.

Климакова также посоветовала не забывать о медицинской страховке, ведь в большинстве стран она нужна для въезда. Помимо этого, некоторые государства просят туристов заранее заполнять электронные миграционные анкеты. После заполнения путешественник получает QR-код для въезда. К таким странам относятся Мальдивы, Таиланд, Китай и ряд других.

«Для стран шенгенской зоны по-прежнему необходимо заранее получать визу. Правила ее оформления в 2026 году не изменились, но сроки рассмотрения могут варьироваться в зависимости от страны и сезона», — заключила Климакова.

Она также посоветовала перед каждой поездкой уточнять актуальные правила въезда по своему направлению.

